Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhuriyetin 101. Yılında Türkiye'ye güçlü destek mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mektubu gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye'nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer tüm açılardan güçlü, istikrarlı, ve uluslararası arenada yüksek itibara sahip bir ülke olarak girdiğini belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin dünya genelinde kazandığı başarıların Azerbaycan için de mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Mektubunda, “Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek seviyede olmasından ve sarsılmaz kardeşliğimizden gurur duyuyoruz. Dinamik ve aktif bir şekilde gelişen, bölgesel iş birliğinin omurgasını oluşturan devletlerarası ilişkilerimiz, bölgede kalkınmaya, barışa ve güvenliğe büyük katkılar sunmakta ve tüm Avrasya için de önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

"Bir Millet, İki Devlet" Vurgusu

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "Bir millet, iki devlet" ilkesine dayandığını belirterek, bu stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Türkiye'ye huzur ve refah dileklerinde bulunan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sağlıklı ve başarılı bir yaşam temennisinde bulundu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu güçlü bağ, her iki ülkenin de hem bölgesel hem de uluslararası arenada önemli birer aktör olmasına katkı sağlıyor.