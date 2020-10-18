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Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı daha düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı daha düşürdü
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

Kaynak: AA

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