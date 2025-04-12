Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği fırsatları masaya yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev ile görüştü.

Ssosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada Kurum, Azerbaycan ile çevre, iklim ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda geliştirilen işbirliklerineve ortak hedeflere dair konuşulduğunu belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Görüşmemiz sonrası Sayın Babayev'i depozito iade sistemimiz hakkında bilgilendirdik ve DOA makinelerimizi tanıttık. Türkiye'mizin COP31 adaylığı devam ederken, bu süreçte Azerbaycan'ın verdiği güçlü desteği ve işbirliği anlayışı için bir kez daha teşekkür ediyorum."