Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde deprem, Van'da da hissedildi

Doğu Azerbaycan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan verilere göre Azerbaycan, İran ve (Van, Başkale) Türkiye sınırında bulunan Marand kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 22.01'de oluşan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

