Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Haziran 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı verilerine göre, Azerbaycan Kuba'da saat 15.13'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Azerbaycan meydana gelen depremle sarsıldı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı verilerine göre en büyük deprem, saat 15.13'te Kuba'da meydana geldi.
Paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçülürken, yerin 42 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, deprem nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma veya hasar bilgisinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ