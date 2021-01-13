Azerbaycan'dan Türk firmalarına davet

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, üç ülkenin birçok önemli bağı ve "ortak vizyonu" paylaştığını belirterek "Pakistan ve Türkiye'den firmaları kurtardığımız toprakların yeniden inşa edilmesi ve bizim projelerimize katılmak için davet ediyorum" açıklamasında bulundu. İşgalden kurtarılan topraklara hayat ve refah getirmek için katkı beklediklerini vurgulayan Bayramov, birçok önemli proje ve iş birliği alanının karşılarına çıkacağından emin olduklarını söyledi.

Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın eski ticaret yolları üzerine kurulmuş olduğunu ve bu çerçevede ulaştırma ve ticaret alanında yeni projeleri uygulayabildiklerini belirten Bayramov, "Bütün bunlar vatandaşlarımız için yeni gelir kaynakları yaratacak ve bu da hayat kalitesinin artırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda bölgenin refahına ve istikrarına katkıda bulunacak. Nihayetinde bu, dünya barışına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Birçok alanda birlikte çalışma kararı aldık

Zirvede birçok alanda birlikte çalışma konusunda karar aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımızın birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok." diye konuştu.

Pakistan ile ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, yaklaşık 100 Türk yatırımcının Pakistan'da yatırımlarda bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimiz 800 milyon dolar civarında. Bu tabii ki bizim gerçek potansiyelimizi yansıtan bir rakam değil. Bizler bu anlamda ekonomik ilişkilere bir dinamizm getirmek istiyoruz. Stratejik-Ekonomik Çerçeve Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan İmran Han tarafından en son İslamabad'da yapılan zirvede imzalanmıştı. Bu da bizim için önemli bir yol haritasını teşkil ediyor." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti. Bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

'İslamabad Deklarasyonu' imzalandı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin derinleştirilmesini sağlayacak "İslamabad Deklarasyonu" imzalandı.

Bildiride, 30 Kasım 2017'de Bakü'de düzenlenen ilk Üçlü Toplantının sonucuna dayanan, siyasi, stratejik, ticari, ekonomik, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ve kültürel alanlar dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların tüm alanlarında iş birliğini daha fazla derinleştirme isteği beyan edildi.

Deklarasyonda Azerbaycan'ın kurtarılan bölgelerini yeniden inşa etme ve iyileştirme çabalarında Azerbaycan hükümeti ve halkıyla dayanışma gösterildiği ifade edildi.

Üçlü ticaret ve yatırımın artırılması

Üçlü ticaret ve yatırımın artırılması için iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtilen deklarasyonda, üç ülkenin ilgili bakanlıkları eliyle tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması, ulaştırma maliyetlerinin azaltılması, bankacılık sisteminde daha iyi şartların oluşturulması ile ortak yatırımların korunması konusunda tavsiye kararları alan güçlü bir eylem planı hazırlanması üzerinde anlaşıldığı da vurgulandı.

Taraflar, ulaştırmada bölgesel bağlantı kurma, ticaret, enerji, halklar arası iletişim, eğitim, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında iş birliği yapmak konusunda kararlı olduklarının da altını çizdi.

Deklarasyonda gıda güvenliği, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda uluslararası karşılığın zamanında verilmesinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada da önemli olduğunun altı çizildi.

Üç ülkenin yıllık olarak üçlü zirve yapması üzerinde karar alındığı da belirtilirken gelecek zirvenin 2022 yılı içinde Türkiye'de yapılacağı ifade edildi.