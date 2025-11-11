Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Acınızı paylaşıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü duyurdu. Kazada askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aliyev: Haber bizi derinden üzdü!

Kaza haberinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mektubu gönderdi. Aliyev mesajında, “Gence'den kalkan ve Türkiye Kara Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza yapması sonucu askerlerin hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

"Acınızı paylaşıyoruz"

Aliyev, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını belirterek, “Bu zor zamanlarda acınızı paylaşıyor, yaşanan trajedi nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adımdan ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntülerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin” dedi.

Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamları ile koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin."