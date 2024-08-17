Azerbaycan'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın söndürme uçağı gönderdi

Aliyev, orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini belirtti.