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Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193'e yükseldi.

Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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