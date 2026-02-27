Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşmasında ara karar açıklandı.

Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu dosyada, tutuklu 24 sanıktan 7'sinin tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı sanık yakınları ile CHP'li bazı yöneticiler ve partililer de izledi. Salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

4 sanığın zorla getirilmesi kararı

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi. Savunması henüz alınamayan 4 sanığın zorla getirilmesine hükmedildi. Ayrıca beyanı alınmayan mağdur ve tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmesi, 2 gizli tanığın ise ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenilmesi için gerekli işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talepleri reddedilirken, Okan Övet hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verildi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Karataş ve Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Temizlik İşleri personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın tahliyesine hükmetti.

Duruşma ertelendi

Diğer 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında Silivri'de yapılmak üzere erteledi.