Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Burak Korzay tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.