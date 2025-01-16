Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
İstanbul'da, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı suç örgütüne yönelik soruşturmda örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı da gözaltında
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.