Aziz Kocaoğlu, İzmir için "ben de varım" dedi
Aziz Kocaoğlu, "İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığıyla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediği" açıklamasını yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeniden aday olabileceğini açıkladı.
Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" diye konuştu.
2004 Haziran seçimlerinden bu yana büyükşehir başkanlığı görevini yürüten Kocaoğlu, daha önce "değişimde ısrarcıyım" diyerek aday olmayacağını söylemişti.
Kaynak: AA