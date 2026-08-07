Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğrafını paylaşan şüphelinin cezası belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına ait kişisel verileri ve fotoğrafları sosyal medyada izinsiz paylaştığı iddia edilen kişi hakkında karar verildi. Yıldırım'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyetin ardından Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına ait kişisel verileri ve fotoğrafları sosyal medyada rızası dışında paylaştığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Yıldırım savcılığa şikâyette bulundu
Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyetçi olmuştu.
Başsavcılık, başvurunun ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi. Şikâyete konu hesaplar ve paylaşımlar incelemeye alındı.
Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ağustos ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada da söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa başvuracağını açıklamıştı.