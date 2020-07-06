B. Krallık COVID sonrası toparlanma için vergi indirimleri planlıyor

06 Temmuz 2020

Sunak, Çarşamba günü hükümetin toparlanma politikalarının bir sonraki aşamasını açıklayacak. The Times gazetesinde yer alan habere göre önlemler vergi indirimlerini de içeriyor.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık COVID-19 salgını sırasında Mart ve Nisan aylarında ekonominin büyük bölümünün kapatılması nedeniyle yüzde 25 daraldı.

Habere göre Sunak emlak vergisi eşiğini şu anki seviyenin dört katı üzerinde olan 500 bin sterline çıkaracak. Buna göre çoğu ev satışında bir yıla kadar herhangi bir damga vergisi ödenmeyecek. Vergi indirimi sonbaharda resmi bütçe beyanında devreye alınacak.

Sunak, 4 Temmuz'da yeniden açılmaya başlayan sektördeki 2.4 milyon işin korunması adına konaklama işletmelerine geçici bir KDV indirimi yapacağını da açıklayacak.

Maliye Bakanlığı The Times ve Guardian'da yer alan raporlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Sunak COVID-19 nedeniyle işsizlikte öngörülen artışı durdurmak için 133 milyar sterlin büyüklüğünde önlem başlattı. Önlemler içinde en büyük payı geçici olarak işten çıkarılanların maaşlarının yüzde 80'ine kadar devlet tarafından ödenmesi alıyordu. Önlemler Ekim ayında sona erecek.