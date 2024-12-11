Baas Partisi Suriye’deki faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı

Suriye'de 14 yıldır süren iç savaşta muhalifler Esad rejimi güçlerini bozguna uğrattı. 27 Kasım'da Halep'te başlayan çatışmaların sonucunda Suriye Milli Ordusu, Şam'ı ele geçirdi. Suriye'de demir yumruk rejiminin çökmesiyle ülkeyi 24 yıldır kan ve gözyaşı ile yöneten Beşar Esad uçağına binerek kaçtı.

Esad rejiminin devrilmesinin Suriye’de iktidar bulunan Baas Partisi faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı.

Baas Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti merkez yönetiminin "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.

Baas Partisi, 1963'ten Esad rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesine kadar iktidar partisi konumundaydı.