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Baba vahşetine ihmal incelemesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın iki kızını öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Baba vahşetine ihmal incelemesi
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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi.

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek, rapor halinde Başbakan Yıldırım'a sunacak.

Soruşturmaya dönüştürülebilir

Olayla ilgili herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi.

Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, "Defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını" ifade etmişti.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 2 Ocak'ta bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler 4 yaşındaki Elif Mina ve kardeşi 2 yaşındaki Miray Hira ile babaları Ali Yardım'ın cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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