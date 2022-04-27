Babacan açıkladı: DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı aldı

6 muhalefet partisinin görüşmeleri devam ederken Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Babacan yaptığı basın toplantısında ise kararın yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, "6'lı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız." dedi.