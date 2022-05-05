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Babacan: Alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz

DEVA lideri Babacan, açıklanan enflasyon verileriyle ilgili, “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerini paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

“Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156’ya, TÜİK’e göre yüzde 70’e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”

 

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