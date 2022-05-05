Babacan: Alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerini paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz.



Bağımsız araştırmacılara göre %156’ya, #TÜİK’e göre %70’e yükselen #enflasyon oranları bunun ispatı.



DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek. https://t.co/ygQl3PmACS — Ali Babacan (@alibabacan) May 5, 2022

“Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156’ya, TÜİK’e göre yüzde 70’e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”