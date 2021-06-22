Babacan: Biz iş üretmeye alışığız

Afyonkarahisar'da partisinin il teşkilatını ziyaret eden Babacan, parti otobüsü ile konvoy halinde şehir turu attı, daha sonra partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Babacan, programlarında vatandaşların sorunlarına kulak verdiğini söyledi.

Partisinin çözüm önerilerini anlattıklarını kaydeden Babacan, "Farkımızı apaçık ortaya koyuyoruz. Nedir bu fark; ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı, sadece sorunlardan şikayet etmekle sınırlı. 'Şurada sorun var, burada sorun var' tamam ama biz çözüm odaklı bir partiyiz." dedi.

Kendilerinin, ülkenin problemlerini sıralayıp çözüme gelince "iktidar olunca konuşuruz" diyenlerden olmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"DEVA Partisi sadece sorunları tespit etmek ve teşhis etmekle yetinmez, tek tek her sorun için çözüm üretir. Biliyorsunuz, siyasetin bir laf üretme kısmı vardır, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz iş üretmeye alışığız. Neyi, nasıl yapacağımızı ve hangi süre içinde bunları tamamlayacağımızı da açıkça vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayağı yere basan, sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Eylem planlarımızı hem bir takvime bağlıyoruz, hem de her bir eylem için mutlaka bütçesinin hesabını, kitabını yapıyoruz. Bizde boşa atıp tutmak yok, bol keseden dağıtmak da yok."