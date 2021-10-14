Babacan: Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Merkez Bankası'ndaki görevden alma ve atamaları eleştirdi.

Babacan paylaşımında şunları kaydetti:

“Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu. Önerimi tekrar ediyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın getir götürle. Varlık Fonu’nda yaptığınız gibi, Merkez Bankası Başkanlığı’na da kendinizi atayın. Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin.”

Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu.



Önerimi tekrar ediyorum:



Sayın Erdoğan, uğraşmayın getir götürle. Varlık Fonu’nda yaptığınız gibi, Merkez Bankası Başkanlığı’na da kendinizi atayın.



Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin. — Ali Babacan (@alibabacan) October 13, 2021

Görevden alma ve atamalar

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Boş kalan bir başkan yardımcılığı koltuğu için de önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.