Babacan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i tanıttı: 1 dönem, 7 yıl kuralı

ANKARA (DÜNYA) Deva Partisi “Demokrasiye Geçiş Eylem Planı”nı içeren 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu tarafından açıklandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 3 yıl 3 aydır uygulamada olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok büyük zararlara yol açtığını belirterek, “Adına sistem bile diyemeyeceğimiz bu sistemsizlik sürecinin bilançosu çok ağır.” dedi. Özgürlükçü, katılımcı demokrasi için Türkiye’yi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme davet etiklerini söyleyen Babacan, “Amacımız asla geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sistemlere geri dönmek değil. Asla eski sistemin eksik demokrasisi ile yetinmeyeceğiz. Bizler kâğıt üstünde parlamenter sistem olan, uygulamada hak ve özgürlüklerimizi gasp eden, yönetimde krizlere yol açan eski sistemi de elimizin tersi ile itiyoruz.” dedi.

"AİHM ve AYM kararlarının yerine getirilmesini güvenceye alacağız"

Babacan, basın özgürlüğünü evrensel ölçülerde güvence altına alacaklarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği kararların, yerine getirilmesini güvence altına alacaklarını belirtti. TBMM’ye itibarını iade edeceklerini ve eskisinden güçlü hale getireceklerini söyleyen Babacan, “Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Meclisin yasama ve denetleme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacağız. Kanun yapım sürecini demokratikleştireceğiz. Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Meclisin bütçe hakkını teminat altına alacağız." dedi. Babacan, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir yürütme organı oluşturacaklarını, partili cumhurbaşkanlığına son vererek, cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacaklarını belirtti. Babacan, siyasi iktidarın yargıya müdahale kapılarını kapatacaklarını, Anayasa Mahkemesi’nin etkinliğini artırıp bağımsızlığını güçlendireceklerini ve Mahkemeye bireysel başvuru hakkının kapsamını genişletecekleri bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanına bir dönem, 7 yıl kuralı

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise Cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kesimleri hem de Meclis’teki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam anlamıyla sağlayabilmek için yalnızca bir dönem ve yedi yıl için seçilmesi kuralını esas aldıklarını belirterek, torba kanun uygulamasına ve Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisine son vereceklerini söyledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) ‘Hakimler Yüksek Kurulu” ve ‘Savcılar Yüksek Kurulu’ olarak ikiye ayrılmasını ve bu kurulların üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından seçilmesini öngördüklerini bildiren Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az yarısının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini esas alacaklarını, Hakimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesinin TBMM tarafından seçilecek adaylarını da kamuya açık mülakata tabi tutacaklarını söyledi. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıp, düşürülmesini ise güçleştirecek mekanizmalar geliştireceklerini söyleyen Yeneroğlu, “Bakanlara daha çok yetkiyle birlikte daha çok sorumluluk vereceğiz. Gensoru yöntemini kabul ederek bu yöntemi hükûmet istikrarsızlığına yol açmayacak şekilde düzenleyeceğiz.” diye konuştu.