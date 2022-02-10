Babacan: Güçlü ekonomi için tam demokrasi şart

İSTANBUL / DÜNYA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ekonomi ve finans eylem planının tanıtım toplantısına katıldı. Babacan, Türkiye ekonomisinin 5 temel sorunu olduğunu ve planda önceliklerini de bu sorunları çözmeye yönelik hazırladıklarını dile getirdi. Tüm planlarının zeminini ise tam demokrasinin oluşturduğunu belirten Babacan, güçlü bir ekonominin tam demokratik Türkiye’de gerçekleşebileceğini söyledi.

Türkiye’nin yoksullaştığını, gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını, büyümenin ivme kaybettiğini, ifade eden Babacan, şapkadan tavşan çıkarmadıklarını ne yapılması gerektiğini bildiklerini ve ona göre yapacaklarını dile getirerek 5 temel hedeflerini şöyle sıraladı:

* Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp, iktidarın ilk eş yılın sonunda yüksek gelirli ülkeler sınıfına sokmak

* Gelir dağılımında OECD içinde en son sıradan çıkıp aşırı yoksulluğu sıfırlamak

* Dünya pazarlarındaki piyasa payını artırarak sürdürülebilir dış denge yapısına ulaşmak; yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ihracat yapmak

* Enflasyonu bir kez daha düşük tek hanelere düşürmek

* İşsizliği tek haneye yeniden çekmek.

Ekonomik planlarının başarıya ulaşması için de öncelikle mali kural uygulamasını hayata geçireceklerini ve kalıcı hale getireceklerini söyleyen Babacan kamunun tüm harcamalarının ise iktidarlarının ilk 90 gününde bütçeye taşınacağını belirtti.

Bütçe dışı çok yoğun harcama yapıldığını kaydeden Babacan şöyle konuştu: “Bütçe hakkını olması gerektiği gibi TBMM'ye teslim edeceğiz, TBMM bünyesinde hesap komisyonu kuracağız. Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Diğer bir bağımsızlık getirilecek kurum TÜİK, ‘rakamları ayarlama enstitüsü’ olmaktan çıkaracağız. Türkiye Varlık Fonu’nun ilk 90 günde kapatacağız. TVF'nin varlıklarını Hazine ve diğer kurumlara bağlayarak düzgün denetlenmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurul ve ofisleri kapatacağız *Bu kapsamda kamu-özel işbirliği (KÖİ) usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız, tamamını denetime tabi tutacağız. İmar kaynaklı rantları adil şekilde vergilendireceğiz.”

AB standartlarına ulaşmak için çalışılacak

Ali Babacan, ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılacağını, asgari ve düşük ücretli çalışanlarına eline geçen net para miktarını artıracaklarını dile getirerek, “Gelir vergisi tarifesi aile ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar her türlü eğitim-öğretim KDV'sini düşüreceğiz. AB istikametinde yürüyeceğiz. Önemli olan AB üyesi olmak değil, AB standartlarına ulaşmak için çalışmak. AB ile süregelen gümrük birliğini hizmet ve tarım sektörünü kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri kadın istihdamının artmasını sağlayacak. Engelli istihdamının artması için veritabanı oluşturacağız” dedi.

"Enflasyonu düşürmek için ilk yapılacak şey bağımsız TCMB"

Ali Babacan enflasyonu düşürmek için ilk yapacakları adıma yönelik bir soruya şu yanıtı verdi: “Bu topyekun bir mücadeledir. Şapkadan tavşan çıkarma formülü yok. Tüm planınız enflasyonu ile mücadeleyi destekleyecek. Ama birinci dakika yapılması gereken TCMB'nin derhal bağımsız hale getirilmesi, TCMB başkanı ve politika kurul üyelerinin acilen değiştirilmesi, işinin ehli bir kadronun oraya gelmesi ve TBMM soru cevap oturumuna geçmeleri. Basın ve milletin sorusuna cevap veren bir ekibin gelmesi. Bu çok hızlı yapılır. 3-4 günlük bir iştir.”