Babacan: Hayat pahalılığı bitecek, hep beraber zenginleşeceğiz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti olarak hem önümüzdeki seçime hem de sonraki seçimlere damga vuracaklarını söyledi. Türkiye'nin adil, özgür ve zengin yarınları için çalıştıklarını anlatan Babacan, "Ülkemizde çözülmedik tek bir sorun bile bırakmayacağız. Önce 'özgürlük' diyeceğiz. Herkes konuşacak, Türkiye konuşacak. Bu baskı iklimi ortadan kalkacak. Biz, ifade özgürlüğü konusunda çok netiz. Düşünceyi ve ifadeyi özgürleştireceğiz." diye konuştu.

İnsanların geçinmek için borçlandığını söyleyen Babacan, "İlan ediyorum, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz, bu hayat pahalılığı bitecek. Temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştıracağız. Bu yoksulluk dönemi bitecek. Hep beraber zenginleşeceğiz, Türkiye'yi zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Babacan, gelecek hafta Doğa Hakları ve Çevre Eylem Planı, haziran ayının ortasında Yargı Reformu Eylem Planı sonrasında ise Sağlık ve Gençlik Eylem Planlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Ali Babacan, "Biz siyaseti sadece laf üretmek olarak değil, iş ve çözüm üretmek olarak görüyoruz. Seçim önümüzdeki kasım ayında ya da vaktinde de olsa bu yazı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Seferberlik ruhuyla hep beraber sahada olmamız gerekiyor." dedi.