Babacan: Kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?
DEVA lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz." sözleriyle ilgili, "Tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum, kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz.?" dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki, “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması, bazılarını şaşırtıyor olabilir; biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz.” sözlerine tepki gösterdi.
Babacan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?”