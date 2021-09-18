Babacan: Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da bir kahvehanede yurttaşlarla bir araya geldi.

Bir yurttaş, Babacan'a, "Biraz palazlanıp yine Cumhur İttifakı’nda yer mi alacak? Yoksa Ali Babacan, yeni bir parti kuracak, demokrat insanların, partilerin yanında mı yer alacak? Yani Millet İttifakı’nda mı yer alacak, yoksa güçlenip Cumhur İttifakı’nda beraber devam mı edecek' diye böyle bir toplumda konuşma var. Bu benim sadece kendi tespitim değil yani." sorusunu yöneltti.

Babacan, soruya şu yanıtı verdi:

"Kesin olan bir şey varsa, bizim Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama biz yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alır mıyız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka bakar mıyız, henüz bir kararımız yok.

Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle de görüşüyoruz. 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen partilerin dört, beş, altı ayrı sistemle yola çıkması yanlış. 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen partilerin oturup, konuşup, nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım. Ve kamuoyunun önünde de bunu açıklamaları lazım, millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı? Şu an bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz."

"PİYASAYI ANLAMAK ONA GÖRE KURAL KOYMAK LAZIM YOKSA ÜÇ KAĞIT OLUR"

Babacan, kahvehanenin ardından bir imalathaneye girerek esnafın sorunlarını dinledi. Babacan'ın "Çeliğin fiyatı ikiye katladı, ama vatandaşın maaşı ikiye katlamadı. Fındığın fiyatı da ikiye katlamadı.” sözlerine karşılık esnaf, plastiğin ham maddesindeki artıştan yakındı.

Esnaf, “Plastiğin ham maddesini geçen sene 1300 Euro’ya aldım. Bu yıl 2050 Euro'ya aldım. Orijinal alamadım. Mecburen 1450 dolara Türkmenistan malı aldım.” dedi.

Esnaf, Babacan’a, “Türkmenistan’dan orijinal su borusunu getiriyorlar, burada kırıp bize satıyorlar. Neden orijinal ham maddeyi bize uyguna getirmiyorlar? Bir oyun var orada. 6 metre tırlarla gelen su boruları makinede kırılıp öğütüldükten sonra bize geliyor. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum.” diye sordu.

Babacan ise "Birisinin ithalatı yasaktır, öbürü serbesttir. Boru serbesttir. Boruyu getirdikten sonra bu hale getirir. Devlet yanlış düzenleme yapınca vatandaş yolunu bulur. Bunları düzenlerken piyasayı bilmek, iyi anlamak ve ona göre kural koymak lazım. Yoksa üç kâğıt olur, arada kazanan kazanır." karşılığını verdi.