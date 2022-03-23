Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabık kalan ve ortak metne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanları, 27 Mart Pazar akşamı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yeniden bir araya gelecek.

Babacan, zirve öncesinde siyasi parti genel başkanları ile bir araya geliyor. Bu kapsamda Babacan, daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

Babacan, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.