Babacan: Koskoca ülke Survivor seti gibi

Babacan partisinin Ankara Kahramankazan ilçe kongresinde konuştu. DEVA Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin üslubunu "Bahçeli konuşurken 18 yaşından küçükleri ekranlardan uzak tutmak lazım" sözleriyle eleştirdi.



Babacan, "Kendisine sormak istiyorum: Krizlerin ortağı değil misiniz? Bugüne dek bu milletin hayrına, menfaatine ne iş yaptınız? Türkiye’nin ekonomisine, hukukuna hangi katkıda bulundunuz?” ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmalarını kürsüden izlettirdi

MHP Genel Başkanı'nı farklı söylemlerde bulunmakla suçlayan Babacan, Bahçeli’nin “Recep Tayyip Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz” ve “Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” konuşmalarını kürsüden izlettirdi.

Babacan şunları söyledi:

“Bizim alınız ak, başımız dik. Hiç kimse bizi tutarsızlıkla suçlayamaz. 2001’den bu yana söylediğim, açıkladığım her şeyi ortaya koysunlar. Altına bugün tekrar imza atarım. Sayın Erdoğan’la ilgili böylesine ağır ithamlarda bulunup, dönüp dolaşıp ‘Bizim adayımız Erdoğan’dır diyen bir zihniyet güven oluşturabilir mi? Ne dediği belli olmayan, dün kara dediğine bugün ak diyen, bugün ak dediğine yarın ne diyeceği belli olmayanın hiçbir lafına güven olmaz. O nedenle Sayın Bahçeli’nin herhangi bir sözünü güvenilir bulmak mümkün değil.”

Cumhur İttifakınız cumhuru batırdı

“Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Size ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok. 2001’de bu ülkeyi, bu milleti fakirleştirdiğiniz krizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.



Yazar kasalar Başbakanlık binasının önüne atıldığında, çalışma odanız o binadaydı. Millet açlıktan, yoksulluktan bitap iken başbakan yardımcısıydınız. Tek gecede 20’ye yakın banka battığında Devlet Planlama Teşkilatı’ndan sorumlu başbakan yardımcısıydınız.



Millî gelirin üçte birini kaybettiğimiz hükûmetin ortağısınız. O tarihte gecelik faizler yüzde 7500’ü görmüştü. Yıllık enflasyon yüzde 70’leri geçmişti. Siz o enflasyona da yüksek faizlere de ortaktınız.



Bugün ise vatandaşlarımızın boğuştuğu ekonomik ve hukuki krizlerin mimarısınız. Kaçış yok, kaçamazsınız. Cumhur İttifakınız, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle cumhuru batırdı.”