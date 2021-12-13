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Babacan: Ortada büyük bir hezimet var, inadınızı bırakın

DEVA lideri Ali Babacan, "Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi konusunda açıklama yaptı.

Babacan, sosyal medya paylaşımında, “Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun.” ifadelerini kullandı.

 

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