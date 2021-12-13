Babacan: Ortada büyük bir hezimet var, inadınızı bırakın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi konusunda açıklama yaptı.

Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı.



Ortada büyük bir hezimet var.



İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin.



Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun. — Ali Babacan (@alibabacan) December 13, 2021

Babacan, sosyal medya paylaşımında, “Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını, 2023’te bile ancak 9,80’i bulacağını öngörmüştü. Dolar 14 TL’yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun.” ifadelerini kullandı.