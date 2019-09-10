Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz

10 Eylül 2019

Babacan Karar gazetesine yaptığı açıklamalarda, yeni partinin kuruluş takvimine ilişkin olarak, "Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu biraz vakit alacak. Ama çok

ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz. Bu geniş ekiple politika çerçevelerini çalışacağız. Bu ekibin ortak vizyonunu kurgulayacağız. Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen

takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak" dedi.

Parti yer alacak isimler

Partide yer alacak isimlere yönelik açıklama yapmayan Babacan, "Türkiye'nin ekonomide, dış politikada, Avrupa Birliği reformlarında başarılı olduğu dönemlerin arkasındaki, mutfağındaki ekibin tamamı bizim arkadaşımız şu anda... Uygulama tecrübesi olan isimler bunlar... İsim telaffuz etmeyeceğim, günü geldiğinde açıklayacağız" diye konuştu.

"Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşüyoruz"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik bir soruya ise Babacan, ayda bir-iki defa görüştüğü Gül ile kaygılarının aynı olduğunu ancak Gül'ün bir

siyasi parti çatısı altında bulunmayı doğru bulmadığını söylerken, Davutoğlu ile de siyasetteki öncelikleri, izledikleri yöntem ve üslubun oldukça farklı olduğunu belirtti.

Babacan kurucu üye olduğu AKP'den de 8 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamış, "İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç var" demişti.





