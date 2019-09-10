Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gündeminin yakından takip ettiği yeni siyasi parti konusunda açıklama yaptı. 2020'den önce yeni partiyi kurmak istediklerini belirten Babacan, toplumun bütün kesimlerini kapsayan sorunlardan ve çözümlerden bahsedeceklerini söyledi.
Babacan Karar gazetesine yaptığı açıklamalarda, yeni partinin kuruluş takvimine ilişkin olarak, "Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu biraz vakit alacak. Ama çok
ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz. Bu geniş ekiple politika çerçevelerini çalışacağız. Bu ekibin ortak vizyonunu kurgulayacağız. Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen
takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak" dedi.
Parti yer alacak isimler
Partide yer alacak isimlere yönelik açıklama yapmayan Babacan, "Türkiye'nin ekonomide, dış politikada, Avrupa Birliği reformlarında başarılı olduğu dönemlerin arkasındaki, mutfağındaki ekibin tamamı bizim arkadaşımız şu anda... Uygulama tecrübesi olan isimler bunlar... İsim telaffuz etmeyeceğim, günü geldiğinde açıklayacağız" diye konuştu.
"Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile görüşüyoruz"
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik bir soruya ise Babacan, ayda bir-iki defa görüştüğü Gül ile kaygılarının aynı olduğunu ancak Gül'ün bir
siyasi parti çatısı altında bulunmayı doğru bulmadığını söylerken, Davutoğlu ile de siyasetteki öncelikleri, izledikleri yöntem ve üslubun oldukça farklı olduğunu belirtti.
Babacan kurucu üye olduğu AKP'den de 8 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamış, "İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç var" demişti.