Babacan: Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’nın Pütürge ilçesindeki parti binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti. Malatya İl Başkanı Onur Güneş ise, yaptığı yazılı açıklamada parti binasına yapılan saldırıya ilişkin, parti binasının çeşitli demirbaşlarının zarar gördüğünü ve binaya 7 adet kurşun isabet ettiğini açıkladı.

Babacan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız.”

Saldırının ardından çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş’in yazılı açıklaması şöyle:

"7 kurşun isabet etti"

“Pütürge ilçe binamıza kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştur. Gece geç saatlerde yapılan saldırıda parti binamızın camları kırılmış olup ayrıca çeşitli demirbaşlarımız zarar görmüştür. Binamıza toplamda 7 adet kurşun isabet etmiştir. Demokrasiye ve partimize yapılan bu çirkin ve hukuk dışı saldırı bizi yolumuzdan ayırmayacak ve millet için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırılar bizleri yıldıramaz. Bugün Deva Partisi'ne yapılan silahlı saldırı yarın başka siyasi partilere de yapılabilir. Bu açıdan bir an önce faillerin yakalanıp cezalandırılmasını ve toplum vicdanın rahatlatılmasını bekliyoruz. İlçe binamıza yapılan saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan siyasi partilere yapılan bu saldırıları devlet güvenliğine ve millet iradesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmekteyiz.” (ANKA)