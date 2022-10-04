Babacan: Sıkıntı olunca hemen birbirimizi arayıp çözme kararı aldık

Maruf BUZCUGİL

ANKARA (DÜNYA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, CHP, İYİ Parti, SP, Gelecek Partisi ve DP liderleriyle birlikte yer aldığı 6’lı masanın önümüzdeki dönemde daha sık buluşma kararı aldığını açıkladı. Babacan, 6 partinin temsilcilerinden oluşan ortak iletişim komisyonunun da çalışmaya başladığını duyurdu. Babacan, ekonomideki en büyük riskin “temerrüt çukuru” olduğunu söyledi.

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Babacan, 6’lı masanın işleyişi, seçimlerden önce açıklanacak yol haritası hazırlıkları ve ekonominin seriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Liderler iletişim sıkıntılarını telefonla aşacak

Partilerin değişik kademelerinden yapılan açıklamaların zaman zaman yarattığı sıkıntılara değinen Babacan, “Her partinin daha özenli olması lazım” dedi. Liderlerin kendi aralarında zaten sık sık görüştüğünü, bir arada çalışma iradesinin çok güçlü olduğunu belirten Babacan şunları söyledi:

“Hepimizin birbirinde cep telefonu var. Sıkıntı olunca hemen telefonla arayıp çözme kararı aldık. Daha sık istişareyle hızlı çözüm yoluna gideceğiz. Ortak toplantıları da sıklaştırma kararı aldık.”

“Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikaye yazıyoruz”

6 parti birlikteliğinin seçimlerde çoğunluğu elde etmesi halinde geçiş döneminde izlenecek yol haritası üzerinde titizlikle çalışıldığını belirten Babacan, “Parlamenter sistemin ruhuna uygun bir geçiş dönemi” olacağını vurguladı. Babacan, 30’u yürütme 2’si yasama alanında 32 başlık üzerinde durulduğunu, TBMM iç tüzüğünün yeniden ele alınmasının da bu çalışmalar arasında bulunduğunu söyledi. Partilerin iletişim ve tanıtımdan sorumlu temsilcilerinin yer aldığı “İletişim komisyonu”nun çalışmaya başladığını duyuran Babacan, temel politika alanlarında ortak politikalar oluşturacak komisyonun da yakında çalışmaya başlayacağını söyledi. Babacan, ortak politika seti hazırlayacak bu komisyonda Faik Öztrak, Halil İbrahim Çanakçı gibi DPT deneyimi olan isimlerin yer alacağı bilgisini de verdi. Babacan, “yazılı mutabakat önemli, şimdiden yazalım ki sonradan sıkıntı çıkmasın. Bugüne kadar mutabık yürüdük bundan sonra da öyle olacak” dedi. 6’lı masada birlikte çalışma iradesinin çok güçlü olduğunu söyleyen Babacan, “Herkesin çocuklarına anlatacağı. Nesilden nesile aktarılacak bir hikaye yazıyoruz” mesajını verdi.

Ekonomide en büyük risk “temerrüt çukuru”

Sohbet toplantısında ekonomiyle ilgili soruları da yanıtlayan Babacan, bir soru üzerine seçim öncesi en büyük riskin dış borç ödemelerinde sorun yaşanması ve “temerrüt çukuru” olarak nitelenen durumun yaşanması olduğunu söyledi.

Babacan “Vadesi gelen Eurobond ödemesi için para bulamazsanız sıkıntı olur” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Çanakçı ile birlikte dünyanın en büyük finans kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar yaptıklarını belirten Babacan, “Uluslararası büyük finans kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde seçimden sonra güven ortamı sağlanırsa Türkiye'ye yatırım yapmaya sıcak baktıkları izlenimini aldık.” şeklinde konuştu. 6’lı masayı oluşturan partilerin çok güçlü, ekonomik kriz yönetme deneyimi olan kadroları bulunduğunu belirten Babacan, “enflasyon en geç 2 yılda tek haneye indirilir” dedi.