Babacan: Tedavüle çıktığında 123 dolar ediyordu, bugün 12 dolar

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa’da yurttaşlara seslendi.

Babacan, özetle şunları söyledi:

“Fahiş doğal gaz ve elektrik fiyatlarını yazan kim? Cumhurbaşkanının kendisi. Suçu başkasına atmasın. Petrol fiyatı her yerde arttı, diyor. Bir dakika, ne kadar arttı? Eğer akaryakıt fiyatları dünyadaki petrol fiyatları kadar artsaydı benzin ve mazot bugün en fazla 10-11 liraydı. Türkiye’de döviz kuru arttı. Çarptığında 27’ye, 28’e doğru gidiyor.

Biz bu yola muhalefet olmak için çıkmadık, bu ülkeyi yönetmeye talip olduğumuz için, iktidar olmak için çıktık. Zam arkasına zam, zam arkasına zam. Bu ülkeyi artık yönetemiyorlar. Neymiş? Dünyanın her yerinde enflasyon varmış. Japonya’da enflasyon yıllık yüzde 2’ye çıktı diye adamlar panik oldu. Avrupa’da, Amerika’da yüzde 5-7 diye herkes şikayet ediyor çok enflasyon var diyor. Bizde TÜİK’in açıkladığı makyajlı rakam yüzde 73,5. Buçuğu da var… O kadar hassas ölçüyor ki TÜİK.

“Devletin dövizi kalmadı”

Merkez Bankası’nın 130 milyar dolarlık döviz rezervinin cayır cayır sattılar. Şu anda Merkez Bankası 60 milyar dolar içeride, ekside. Gidip Katar’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden borç aldıkları dövizi de sattılar. Hâlâ satmaya devam ediyorlar. Bu yıl 40 milyar dolar sattılar. Doları satınca ne oldu? Denizin suyu tükendi. Devletin dövizi kalmadı. Şimdi onun için pahalanıyor. Kontrol edemiyorlar. Bu ülke şu anda bir döviz krizi yaşıyorsa bunların cayır cayır satıp rezervleri tüketmesi yüzünden yaşıyor.

200 lira banknot tedavüle çıktığı 2009 yılında 123 dolar ediyordu, milli paramız yerli paramız değil mi? Bugün 12 dolar. Aradaki fark nereye gitti? Cebinde 200 lira taşıyan herkesin cebinden tam 111 doları çalan kim? Dolar kurunu kim patlattıysa, enflasyonu kim patlattıysa, çalan aynı kişidir.

“Kur arttığında 28 liraya mazot almak zorunda kalan şoför esnafım mağdur olmuyor mu?”

Aralıkta dolar fırladığında Erdoğan, şapkadan 1970 model bir tavşan çıkardı. Kur korumalı mevduat için ‘dolar kuru arttığında bankada parası olanlar mağdur oluyor, ben onların kur farkını ödeyeceğim’ dedi. Soruyorum Erdoğan’a; kur arttığında bankada parası olan mağdur oluyor da mazota 28 lira vermek zorunda kalan benim çiftçim mağdur olmuyor mu? Kur arttığında 28 liraya mazot almak zorunda kalan şoför esnafım mağdur olmuyor mu? Domatese salatalığa bibere geçen seneye göre 3-4 kat daha fazla ödemek zorunda kalan benim emeklim mağdur olmuyor mu? Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız mağdur olmuyor mu?

“Bu kur korumalı mevduat tam servet transferi”

Bakan ne diyor? ‘İhracatçılar çok para kazandı ama dar gelirli mağdur oldu’ diyor. Ha şunu bileydin… Bu Kur Korumalı Mevduat tam servet transferi. Milletten toplayıp bankada parası olan az sayıda kişiye servet transferi başka bir şey değil.

“İnsanlar 10 sene önce araba alacağı fiyata şu an cep telefonu alıyor”

Sağlığa erişim temel bir insan hakkı, erişemiyorsun. İfade özgürlüğü temel bir insan hakkı, konuşamıyorsun. Barınma temel bir insan hakkı, kiraları görüyorsunuz. İnsanlar 10 sene önce araba alacağı fiyata şu an cep telefonu alıyor. Biz ekonominin başındayken 12 aylık memur maaşına bir otomobil alınabiliyordu. Biz gelince o hayaller tekrar gerçek olacak. Yaptık, yine yapacağız.” (ANKA)