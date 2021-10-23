Babacan: Türk lirası neredeyse yerin dibine battı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Kağıthane ilçe kongresinde konuştu. Halası Bedia Yücel’in vefatı nedeniyle İstanbul’a gidemeyen Babacan, kongreye Ankara’dan görüntülü olarak bağlandı.

Merkez Bankası’nın politika faizi kararını eleştiren Babacan, özetle şunları söyledi:

"Normal bir ülkede merkez bankalarının faiz kararı bu kadar belirsizlik kaynağı olmaz ama bizim ülkemizde bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes ‘bakalım faiz ne olacak’ diye bekliyor. Karar açıklandı ve Türk lirası neredeyse yerin dibine battı. Dolar, 10’a yaklaştı. Euro, 11’i geçti. Yani bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes tekrar tekrar fakirleşti bu ülkede. Olanların hepsi sadece bir inat uğruna. Bir inat uğruna, mazlumların ahını alıyorlar şu anda. Bir inat uğruna, ayağında terlikleriyle mitinglerine gelen teyzeleri fakirliğe mahkûm ediyorlar. Bu ülkenin insanları böyle kötü bir yönetimi hak etmiyor.

Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda dolar kuru 2 lira 90 kuruştu. Dolar 1,5 lira bandındayken, o dönemki başbakan, yani Sayın Erdoğan, bazı bakanlar ve danışmanlar akıl almaz fikirleriyle ekonomiye müdahale teşebbüslerine başlamışlardı. Sonuçları görüyorsunuz. O gün bugündür Türkiye dikiş tutmuyor. O gün bugündür Türkiye ekonomisinin beli doğrulmuyor.

Sayın Erdoğan, vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz. Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla, yani 3Y ile mücadele dediniz; şu anda 3Y’nin adresi bugünkü iktidarınız oldu.

Erdoğan ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Görüyoruz, sonuçlar gerçekten müthiş! Direksiyona geçti, bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz. Tabi Sayın Bahçeli bunlara alışık. Ben ve arkadaşlarım 2002’de göreve geldiğimizde, onun ortağı olduğu koalisyon hükûmetinin çıkarttığı büyük bir kriz vardı memlekette. Biz hızlıca çözdük o krizi. Bahçeli ise şimdi yine şu andaki krize ortak.

Artık yolun sonuna geldiler. Onlar da çok iyi biliyorlar. Müsait bir yerde inecekler. Hiç merak etmeyin, emanet emin ellere kavuşacak. Türkiye’yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz."