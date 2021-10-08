Babacan: Yeni anayasa bu ucube sistemi iyice derinleştirmek

Ali Babacan, bugün partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuştu.

Babacan, özetle şunları söyledi:

'İktidar halkı hayal alamine davet ediyor'

"Bugünkü iktidar, kendisini 'uydurulmuş gerçeklik' dünyasına artık hapsetmiş durumda. Halkımızı da o hayal alemine davet ediyor. İsrafın içinde yüzenler, 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenler gençlerimizi bu güzel memleketimizden maalesef soğutuyorlar. Sokakta yolumuzu çeviren anne babalar feryat ediyor. İş aramaktan yorulmuş çaresiz gençler isyan ediyor. Bir ülkenin itibarı, o ülkenin gençleridir. İtibar, sadece memlekette havaalanı sayısını çoğaltmakla elde edilmez. Eğer sizin gençleriniz, o havalimanlarının dış hatlarını kendileri için bir 'umut kapısı' olarak görüyorsa bu, ülke için bir itibar değildir. İtibar, anne-babaların, çocuklarının yarınlarından endişe etmeyeceği bir ülkede yaşamasıyla sağlanır.

'2 milyon 805 bin genç ne eğitimde ne de işte'

"Genç nüfus için tutulan bir istatistik vardır. Bu istatistik, 'ne eğitimde ne de işte' olanlarla ilgilidir. Yani eğitim hayatından ayrılmış, ancak iş hayatına da girmemiş gençlerin sayısıdır bu. Bu yılın en son açıklanan verisi, ikinci çeyrek verisi var. Ne eğitimde ne de çalışma hayatında olan gencimiz ne kadar biliyor musunuz, tam 2 milyon 805 bin kişi. Bu TÜİK'in rakamı."

'Topyekün bir iktidar değişikliği gerek'

Hangi sistem olursa olsun ister başkanlık sistemi ister parlamenter sistem eğer anayasayı yok sayan, hukuku önemsemeyen, 'ben aklıma geleni yaparım, kimse de bana karışamaz' diyen bir zihniyet varsa işin başında, o ülkenin herhangi bir konuda başarı elde etmesi mümkün değil. Biz onun için 'hem sistem değişmeli hem de ülkeyi yöneten zihniyet değişmeli' diyoruz. 'Topyekûn bir iktidar değişikliği olması gerekir Türkiye'de' diyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' için "Biz, Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz, ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz" sözlerini hatırlatan Babacan, şunları söyledi:

'Sayın Erdoğan siz önce Anayasa'ya AYM'nin kararlarına uyun'

"Sayın Erdoğan, siz önce Anayasa'ya, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına bir uyun. Mevcut Anayasa'yı, mevcut hukuku, uluslararası sözleşmeleri bir uygulayın. Siz, işinize gelmeyince, mevcut Anayasa'ya uymuyorsunuz ki. Öncelikle şunu bir ortaya koymanız lazım; sizin için anayasa önemli bir metin mi? Kendinizi bağlı hissettiğiniz bir hukuk metni mi anayasa. Önce çıkın bunu ilan edin, 'Evet, anayasa benim için önemli' deyin. Mevcut Anayasa'ya bir uyun görelim ki ondan sonra yeni anayasadan bahsettiğiniz ciddiye alınacak bir iddia olsun. Siz Anayasa'da yazana zaten uymuyorsanız, Anayasa'nın eskisinden ne yenisinden ne bahsediyorsunuz. Mevcut Anayasa'ya uymuyorsunuz, yeni Anayasa'ya uyacağınızı nereden bileceğiz? Bu yeni anayasa dedikleri de ne, biliyor musunuz? Bu ucube, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemini iyice derinleştirmek. Keyfi yönetim sistemini memleketimize iyice yapıştırmasını sağlamak.

"Umudumuz, vatandaşlarımızın karşısına tek bir parlamenter sistem önerisiyle çıkabilmek"

"6 partinin temsilcileri, geçtiğimiz salı günü üçüncü kez bir araya geldiler. Ve bundan sonra her hafta bir araya gelerek hızlı bir şekilde ilerleyecekler. Ve umudumuz, vatandaşlarımızın karşısına çıkarken siyasi mutabakat zemini kuvvetlenmiş tek bir parlamenter sistem önerisiyle çıkabilmek. Biz bunu ülkemiz için çok önemli görüyoruz. Türkiye'nin şu aşamada bir yönetim sistemi değişikliğine ve aynı zamanda da topyekûn bir yönetim zihniyeti değişikliğine ihtiyacı var.

"O günler de gelir elbet"

"Günü geldiğinde toplumsal mutabakat sağlanır, ortam oluşur ve sivil bir dönemde sıfırdan yazılmış yeni anayasayı da konuşabiliriz kuşkusuz. O günlerde gelir elbet ama şu anda aciliyet kazanan konu, sistemin bir an önce değişmesi ve yönetim sisteminin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi. Biz de o gün geldiğinde, yani yeni bir Anayasa'yı gerçekten ülkede konuşacak, çalışacak bir ortam olduğunda kendi özgürlükçü, demokrat ve barışçıl ilkelerimizi masaya koyarız.