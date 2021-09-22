Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece Haber Global TV’de Cumhurbaşkanı adayı, parlamenter sistem ve ekonomi ile ilgili soruları yanıtladı.

Babacan, şunları kaydetti:

"İster kendi adayımızı çıkaralım ister bir grup siyasi parti olarak bir aday üzerinde mutabık kalalım; bizim cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter sistemi sonuna kadar desteklemesi lazım. Parlamenter sisteme geçişle alakalı yol haritasının altına imza atması lazım. Geçiş süreciyle ilgili şöyle bir risk var: Ne kadar parlamenter sistem istiyorum dese de o koltuğa bugünkü sistemin yetkileriyle oturacak. Özü sözü bir insan değilse ya da güç kullanımının başını döndürme ihtimali olan bir insan olursa o zaman iş çok zor. Tam tersine, seçilen cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçmenin önünde büyük bir takoz olabilir. Kişi çok önemli.

"Süreç akıllı ve hassas yürütülmeli"

Adına ister geçiş süreci ister yol haritası diyelim. Yeni sisteme nasıl bir takvim içerisinde ve hangi aşamalarda geçileceğinin önceden konuşulması ve siyasi partiler arasında uzlaşılması lazım. Aksi halde Türkiye başkanlık sisteminden hiç çıkamayacağı kısır bir döngünün içine girebilir. Çok akıllı ve hassas yürütülmesi gereken önümüzde birkaç yıllık süre var. Bir yol kazasına izin verilmemesi lazım.

Cumhur İttifakı’na ‘hayır’ diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunan, başkanlık sistemini daha da derinleştirmek için anayasa değişikliğine hazırlanan, hukuku hiçe sayan, Türkiye’deki özgürlük ortamını bu hale getiren bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Parlamenter sistem istiyorum diyen siyasi partilerle diyalog içerisindeyiz.

"Sosyal politikalarımızda sosyal demokrat bir duruş görebilirsiniz"

Ekonomide kural bazlı, hukuka dayanan bir modelin önemini savunuyoruz. Sosyal politikalarımıza baktığınız zaman sosyal demokrat bir duruş görebilirsiniz. Özel sektörün ürünü ve hizmeti rekabet içerisinde daha ucuza üretmesini teşvik eden bir altyapıyı da destekliyoruz. Bizim duruşumuzu herhangi bir klasik, geleneksel sıfatlarla tanımlamak mümkün değil.”