Babacan'dan TÜİK ve Adalet Bakanı tepkisi: Ancak bu kadar olur

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifa etmesi ve yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın atanması ile TÜİK Başkanı’nın değiştirilmesini, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.

Babacan, şu açıklamayı yaptı:

“Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor.”