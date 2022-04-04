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Babacan'dan TÜİK'e: Rakamları Ayarlama Enstitüsü

DEVA lideri Babacan, “Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, martta aylık enflasyon yüzde 5,46, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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