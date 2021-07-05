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Babacan'dan zam tepkisi: Hükümet, sadece kepçeyle toplamayı biliyor

DEVA lideri Babacan, memur ve emekli maaşlarında yapılan artış için, “Hükümet, sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, memur ve emekli maaşlarında yapılan artışı zam oranları ile birlikte değerlendirdi.

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Hükumet memur ve emekli maaşlarına yüzde 8.45 artış oranı açıkladı. Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam yapmıştı. Hükümet, sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok.”

 

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