Babadan reklamcıydı, oğluna da hocalık yaptı

27 Nisan 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Faaliyetlerine 1909’da başlayan Türkiye’nin hali hazırda faal ilk reklam şirketi İlancılık Reklam Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Barouh yaşamını yitirdi. COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 75 yaşındaki Barouh, şirketi İlancılık gibi sektörüne öncü hizmetlerde bulundu.

Barouh, Saint Joseph Lisesi’nin ilk yıllarında İlancılık sayesinde reklamcılık dünyası ile tanıştı. 60 yılı aşkın bir sürede de hiç kopmadı.

Sol tarafta ayakta Yakup Barouh, sağda babası İzidor Barouh

2012 yılında 97 yaşında vefat eden İlancılık Reklam'ın sahibi babası İzidor Barouh, Yakup Barouh’nun ilk öğretmeniydi. İlancılık’a çalışan olarak giren, zamanla kurucularının daveti ile şirkete ortak olan İzidor Barouh, sektöre olduğu kadar, oğlu Yakup’a da çok şey kattı. İş yaşamına ilişkin tavsiyelerini, deneyimlerini sıklıkla mektuplarla dile getirdi. Oğluna, yazdığı mektupları 3 ayda bir okumasını tavsiye etti.

Babasının mektubunda bahsini geçirdiği, “Müşterilerin karşısında duygularını belli etmemeye çalış, müşteri seni sinirlendirirse belli etme, iyi bir tüccarın düşündüğü yüzündeki ifadeden anlaşılmamalıdır. Kimseyi kırmayacaksın; bir işi reddedersen dahi tatlılıkla ve özür dileyerek reddet” gibi onlarca öneriyi iş düsturu yapan Yakup Barouh, sonradan Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüşecek Robert Kolej Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Yüksek lisans tezini, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek reklamcılık alanında yaptı. Tahmin edilenin aksine iş yaşamına İlancılık Reklam’da değil, Robert Kolej’den arkadaşları Pınar Kılıç ve Ahmet Durul ile kurdukları Pars araştırma şirketinde başladı.

Sol taraf oturan Atılay Bingöl, sol ayakta İlker Barouh

Sağ oturan Yakup Barouh, sağ ayakta Ender Merter

Pars, döneminin ve sonrasının alanındaki en önemli şirketi oldu. Pars ile Türkiye’de ilk olarak demografik araştırmalara imza atan Yakup Barouh, sonradan şirket ile yollarını ayırarak, İlancılık’a geçti. 1971 yılında, meslek yaşamının dönüm noktası olan, Araştırma ve Pazarlama'dan "Kreatif Reklamcılık" alanına geçiş yaparak, Türkiye'nin 1909 yılında kurulmuş olan ilk reklam ajansının ortağı oldu. Bir anlamda rüştünü ispatlayarak, aile şirketine hissedar olarak giriş yapmış oldu.

Babası İzidor Barouh’un sıklıkla vurguladığı ‘reklam yaratıcı ve yeniliklerin peşinde olmalıdır” sözünü takip eden Yakup Barouh, sürekli yeniliklerin ve farklılıkların arayışında oldu. Sosyal alanlarda çok gayretliydi. Çok sayıda üniversitede uzun yıllar ders verdi, şirketini üniversitelerle iş birliklerine yöneltti. Mahkemelerde reklam üzerine bilirkişilik yaptı, kitap yayınladı, yanı sıra meslek etik kurallarının yazılmasında ön ayak oldu. Babasından aldığı meslek ilkelerini, oğluna da aktaran Yakup Barouh, bu yönü ile İzidor Barouh’nun geleneğini sürdürüyor. Oğlu İlker Barouh, özellikle dijital reklam üzerine etkin çalışmalar içerisinde yer alırken, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak dede ve baba mesleğini başarı ile devam ettiriyor.

İlancılık Reklam Eş Başkanı Ender Merter, Yakup Barouh anısına DÜNYA için yazdı…



‘İLK’ler iz bırakır’



Evet, Türkiye’nin “ilk” reklam ajansıyız.



Hizmet sektöründe bir asırı geride bırakalı onbir yıl oldu.



Bu zaman zarfında Barouh’lar ve ekip olarak üstümüze düşen misyon ve sorumluluk ağır.



111 yılın birikimi tam tersine bizi daha yaratıcı ve daha genç kalmaya itiyor.



21 yüzyılın değişen sosyo-ekonomisi reklam sektöründe bir değişim ve dönüşüm süreci başlattı. Bunlara adapte olmak, aynı zamanda geçmişe duyulan özlem de var elbet.



Çünkü reklam sektörü günü yaşayan canlı bir organizma gibi...



İlancılık üç kuşak reklamcı. Türkiye’de “ilk” reklam tezini 1968’de yazan Yakup Barouh. Sohbetlerimizde söyler, ‘bir kopyası Robert Kolej, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesinde’ diye…



Şaka değil, iki Dünya Savaşı, İstiklal Harbi, Cumhuriyet, Harf Devrimi, gerçek iki askeri darbe daha ne deyim dostlar kısaca Cumhuriyetin öncesi-sonrası görmüş bu aile. Yakubun bir lafı var;



“Ben hep geleceği ve yeniyi merak ettim. Babadan bir sektörel hafıza oluştu.”



Yakup ile yollarımız sektöre vermiş olduğumuz değerlerle 2013’te kesişti. Bloomberg Türkiye’deki “Reklamarkası” programımın ilk canlı yayın konuğu oldu. Hiç unutmam yine efsane bir isim olan Eli Acıman’ ın kızı Linda ile almıştım.



Yakup ilk yayında söze;



"Yolu reklamdan geçen herkesi ilgilendiren bu birikimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Reklamla büyümüş olan tarihçi dostlarımın anlattıkları, henüz ortaokuldayken haftada bir kez uğradığım İlancılık Reklam Ajansı'nın bana kattıkları, daha dün gibi yaşadığım tüm anılarım, umarım 'Türkiye'de Reklamcılık' konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkesi aydınlatır" diye başlamıştı.



Sıkı bir reklam arşivci olan meslektaşımın oğlu İlker ailenin 3. kuşak reklamcısı. Tabi ki dijital tarafa meyilli, yaşı ve dönemi gereği normal, benim oğlum Tankut ile Dijital Panzehir’in neferleri... 7/24 çalışıyorlar, içimden Allah onlara kolaylık versin diyorum.



Sektöre gönül vermişlerle yolumuz aynı. Ustanın yolundan şartlara uygun şekilde severek usta çırak önemini yitirmeden reklam yapmaya devam... Işıkların ve toprağın bol olsun, güle güle Yakup Barouh seni unutmayacak bu sektör.