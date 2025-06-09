Babalar Günü bu pazar mı, ne zaman? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak?

Sevgisi, emeği ve fedakarlığı tarifsiz olan babalar için her haziran ayının 3. haftası Babalar Günü kutlanıyor. Ülkemizde de milyonlar babalarına bu anlamlı günde hediyeler alıp güzel bir söz, içten bir sarılma gerçekleştiriyor. Yeni hafta ile birlikte "Babalar Günü bu pazar mı, ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...

Babalar Günü ne zaman?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl yani 2025'te 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Bu özel günde neler yapılabilir?

Babalar Günü, sadece hediyeleşmekten ibaret değildir. Bu gün, babalarla anlamlı bağlar kurmak, onlarla özel anılar biriktirmek ve onlara değer verildiğini hissettirmek için harika bir fırsattır. İşte Babalar Günü'nde yapılabilecek bazı etkinlikler:

Birlikte Vakit Geçirmek: En değerli hediye zamandır. Babanızla birlikte bir yürüyüşe çıkabilir, sevdiği bir filmi izleyebilir, bir spor etkinliğine gidebilir veya sadece sohbet edebilirsiniz.

Özel Bir Yemek Hazırlamak: Babanızın en sevdiği yemeği hazırlayarak veya dışarıda güzel bir yemek ayarlayarak ona hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

El Yapımı Hediyeler: Kişiselleştirilmiş ve el yapımı hediyeler, babanıza ne kadar değer verdiğinizi gösteren samimi bir yoldur.

Anıları Canlandırmak: Eski fotoğraf albümlerine bakarak veya çocukluk anılarınızı paylaşarak babanızla birlikte nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Babalar Günü Kartı Yazmak: İçten duygularınızı ifade eden bir kart yazmak, babanıza olan sevginizi ve minnettarlığınızı dile getirmenin en basit ve etkili yollarından biridir.