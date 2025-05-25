Babalar Günü, ülkemizde her sene Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan anlamlı bir gündür. Bu gelenek, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada gibi birçok ülkede de aynı gün takip edilmekte... Anlamlı gün için geri sayım başlarken "Babalar Günü ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

2025 Babalar Günü ne zaman?

Yıllar içinde evrensel bir gelenek haline gelen Babalar Günü, 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor sorusu yanıtını buldu. Takvime göre, 2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Bu özel günün kökenine bakıldığında, ilk defa 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlandığı görülmektedir. Babalar Günü fikri, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd'dan gelmiştir. Dodd, Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini düşünüyordu, zira kendi babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış, ancak bu çalışmalar o tarihe yetişemeyince kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. İlk resmî Babalar Günü, 19 Haziran 1910 tarihinde Washington eyaletinin Spokane şehrinde kutlanmıştır.

Bu özel gün, ilk kutlamalara rağmen geniş çapta kabul görmekte zorlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1930'lu yıllarda Dodd, erkeklere yönelik ürünler üreten firmaların desteğiyle kampanyasını yeniden canlandırmış, ancak pek çok kişi bu özel günü ticari bir fırsat olarak görmüştür. 1916'dan itibaren bazı ABD başkanları günü ulusal tatil yapmaya çalışmış, ancak Kongre teklifleri defalarca reddetmiştir. 1966 yılında Başkan Lyndon B. Johnson, Haziran’ın üçüncü Pazar gününü resmi olarak Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü'nün ortaya çıkışına dair başka bir anlatı ise, 1907 yılında West Virginia, Monongah’da meydana gelen ve 361 madencinin hayatını kaybettiği bir maden faciasına dayanır. Bu felakette babasını kaybeden Grace Golden Clayton, yerel kilisenin papazına bir anma töreni düzenlenmesini önermiş, ancak bu etkinlik düzenli bir gelenek hâline gelmemiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar ve Hristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler.