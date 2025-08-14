Babasının kavgasına şahit olan çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.