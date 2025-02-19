Babasının otobüste uyuduğunu sanıyordu! Molada acı gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketi Bursa Karacabey'e dönmek üzere Kayseri'den otobüse bindi.

Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi.

İHA'nın haberine göre; otobüs, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola verince kızı babasını uyandırmak istedi.

Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.