Bacağı 43 dolar kendisi 15 dolar

Türkiye’den ihraç edilen kurbağa bacağı, bütün kurbağaya göre neredeyse üç kat daha fazla gelir getiriyor. Ege İhracatçı Birliklerinden edinilen verilere göre, 2023 yılında toplam 72 bin 471 kilogram kurbağa bacağı ihraç edilerek 1 milyon 988 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Aynı dönemde bütün halde satılan kurbağa ihracatından elde edilen gelir ise 665 bin dolar oldu.

Kurbağa bacağı kaç dolara ihraç ediliyor?

Geçen yıl kurbağa bacağının kilogram başı ihracat fiyatı ortalama 27,4 dolar olurken, bu yılın ilk 4 ayında bu fiyat 34,5 dolara kadar yükseldi. Özellikle İtalya’ya yapılan ihracatta kurbağa bacağı kilosu 43 dolara ulaştı. Bu durum, işlenmiş ve şişe geçirilmiş şekilde ihraç edilen kurbağa bacağının, katma değerli ürün olarak dikkat çektiğini gösteriyor.

Kurbağa ihracatında en çok kim alıyor?

2023'te en fazla kurbağa bacağı ihracatı 45 bin 265 kilogramla Fransa'ya yapıldı. Fransa’ya bu ihracat karşılığında 1 milyon 203 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Fransa’yı 24 bin 492 kilogram ve 691 bin dolarla İtalya takip etti. İsviçre 1860 kilogram (66 bin 403 dolar), İspanya ise 850 kilogram (26 bin 898 dolar) kurbağa bacağı ithal etti.

Bütün haldeki kurbağa ihracatında ise ilk sırayı İtalya aldı. Bu ülkeye 21 bin 420 kilogram kurbağa gönderildi ve karşılığında 279 bin 211 dolar gelir elde edildi. İtalya’yı Arnavutluk (16 bin 548 kg / 202 bin 888 $) ve Fransa (11 bin 760 kg / 183 bin 593 $) izledi.

İlk 4 ayda dikkat çeken artış

2024'ün ilk dört ayında kurbağa bacağı ihracatı 19 bin 782 kilogram olarak gerçekleşti. Bu satıştan 682 bin 362 dolar gelir sağlandı. Fransa'nın Türkiye’den kurbağa bacağı ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 39, değerde ise yüzde 36,5 artış gösterdi. Fransa’nın ödediği kilogram başına ortalama fiyat 32 dolar olarak gerçekleşti.

Kurbağa canlı, budu şişte gidiyor

Kurbağalar bütün halde canlı, taze ya da dondurulmuş olarak ihraç edilirken, kurbağa bacakları genellikle işlenmiş şekilde, şişlere geçirilmiş halde yurt dışına gönderiliyor. Bu da işlenmiş ürünün katma değerinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'nin kurbağa ve bacağı ihracatında başlıca pazarlar Fransa ve İtalya olurken, bu iki ülke toplam ihracatın neredeyse tamamını oluşturuyor. Kurbağa ihracatında ise kilogram başına ortalama fiyat 15 dolarda kalıyor.