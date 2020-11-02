BAE Macron'u savundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi

02 Kasım 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam yorumu tüm dünyada Müslümanlar arasında protestolara neden olurken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Fransız lideri savundu.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Müslüman ülkelerin sert tepkisini çeken Macron’a, “O, Batı’daki Müslümanların gettolaşmasını istemiyor.” diyerek destek verirken protestolarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Euronews'in aktardığına göre Alman basınına konuşan Gargash, suçlamaların tersine Macron’un Müslümanları dışlamaya çalışmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, “Macron’un ne söylediğini iyi dinlemek gerekiyor. O Müslümanların Batı’da gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı.” dedi.

Müslümanların uyumlu olması gerektiğini söyleyen Gargash, Fransız devletinin radikalleşmeyle mücadele hakkının olduğunu söyledi.

Bu tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi çıkar amaçlı kullandığını savunan Gargash, “Erdoğan ne zaman bir boşluk veya zayıflık görse, bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Ancak kırmızı çizgi gösterildiğinde müzakereye hazır oluyor.” ifadesini kullandı.