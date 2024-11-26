BAE'de öldürülen hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana Dubai'de Koşer market işleten Haham Kogan'ı öldürdüğü açıklanan Özbekistan uyruklu 3 şüphelinin, ülkeden kaçtığının tespit edilmesi üzerine BAE hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine devreye giren MİT, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan zanlıların içinde bulunduğu uçağın İstanbul'a ineceğini belirleyen MİT, emniyetin ortak operasyonuyla şüphelilerin bindiği taksiyi adım adım izledi.

Trafik kontrolü esnasında durdurulan takside yakalanan Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33), BAE'ye iade edildi.

BAE'den Türkiye'ye teşekkür

BAE, söz konusu zanlıların iade edilmesinden dolayı Türkiye’ye teşekkür eden bir mesaj yayımladı.

BAE Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan taziye mesajında, "(BAE) Dışişleri Bakanlığı, faillerin yakalanmasında gösterdikleri işbirliği için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine içten teşekkürlerini sunar." ifadesi kullanıldı.