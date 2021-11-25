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BAE'den Al-Raisi Interpol Başkanlığına seçildi

Interpol Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Raisi'nin seçildiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.

Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

 

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