BAE’den CEO’lar ve 3 bakan yatırım için geliyor

ANKARA(DÜNYA)

Ziyaret kapsamında BAE heyetinin kamu, özel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya geleceği kaydedilerek, “Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “BAE’nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye’ye geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Yarın, BAE heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. BAE yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’larının katılacağı çalıştayda yatırım imkanları ele alınacak.

Toplantılarda; sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında BAE’ye yaptığı ziyarette gündeme gelen ziyaret kapsamında ayrıca; Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.