BAE'den Erdoğan'ın Sudan çağrısına olumlu yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da istikrarın sağlanması üzerine "Devreye girilebilir" diyerek çağrıda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yanıt geldi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.

Sudan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Güçleri arasında iktidar paylaşımındaki anlaşmazlığın ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı. Ülkedeki iç savaşta binlerce kişi öldürülürken, yüz binlerce insan da yerinden edildi.